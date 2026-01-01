Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Bei Einbruch Mord

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 11
Bei Einbruch Mord

Bei Einbruch MordJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 11: Bei Einbruch Mord

42 Min.Ab 12

Nachdem die Leiche des Serieneinbrechers Victor Dobbs auf einem Schrottplatz auftauchte, ist es für das Five-0-Team mit der Weihnachtsstimmung vorbei. Schnell finden die Ermittler Dobbs' Kompagnon Tim Sapoli, der sie mit Informationen zu weiteren geplanten Einbrüchen versorgt und so die Mordermittlung vorantreibt. In der Zwischenzeit taucht jedoch FBI-Agentin Rebecca Conway in der Zentrale auf: Sie ist sich sicher, dass Dobbs einem Serienkiller zum Opfer fiel ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen