Kono und Adam befinden sich immer noch in China. Obwohl sie der Mafia nur knapp entkamen, wollen sie die Verbrecherorganisation gemeinsam weiterhin bekämpfen. Ihre Kollegen müssen unterdessen den Mord an einem Fahrer eines Limousinenservices aufklären. Zunächst sieht es so aus, als habe Texas Ranger Ray Harper den Mann getötet. Harper kam nach Hawaii, um seine verschwundene Tochter zu finden, die in die Fänge von Gangstern geriet. Doch bald wendet sich das Blatt für ihn.
