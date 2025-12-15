Hawaii Five-0
Folge 18: Klassentreffen
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Auf dem Klassentreffen von Chin und Jerry stürzt die reiche Laura zu Tode. Vor ihrem Ableben benahm sie sich laut der Aussagen der Anwesenden seltsam. Außerdem sind 200.000 Dollar verschwunden, die sie bei der Bank abgehoben hatte. Wie Five-0 ermittelt, bezahlte sie mit dem Geld die Krankenhausrechnung von Nina Johnson, deren Sohn Corey vor 25 Jahren verschwand. Corey ging damals mit Laura zur Schule. Hängt ihr Tod mit seinem Verschwinden zusammen? Was wurde wirklich aus Corey?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: CBS International Television
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