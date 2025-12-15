Hawaii Five-0
Folge 5: Spione
42 Min.Ab 12
Der verheiratete John Cutler, der mit einem Callgirl intime Stunden in einer Waldhütte verbringen will, wird von einem Unbekannten ermordet. Bei dem Schusswechsel stirbt auch Billy, der den Mann zusammen mit Catherine observiert hat. Catherine schließt sich daraufhin Five-0 an, um den Mörder zu finden. Doch zunächst muss John Cutlers Leiche aufgespürt werden: Die ist nämlich nach dem Mord vom Tatort verschwunden. Was steckt dahinter?
Hawaii Five-0
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
