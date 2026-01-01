Hawaii Five-0
Folge 13: Schatten der Vergangenheit
40 Min.Ab 12
Bei einer internen Ermittlung gegen Chin wird tief in seiner Vergangenheit gewühlt. Man wirft ihm vor, vor 15 Jahren den Mord an seinem Vater vertuscht zu haben. Ein pikantes Detail ist, dass es sich bei dem mutmaßlichen Mörder um Gabriel handelt, den Bruder von Chins verstorbener Frau Malia. Chin half ihm damals das eine oder andere Mal aus der Patsche. Hat er damit erst recht Gabriels kriminelle Karriere gefördert und tatsächlich Beweise in dem Mordfall verschwinden lassen?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
