Hawaii Five-0
Folge 16: Das schwarze Einhorn
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Der chinesische Ex-Spion Quan wittert die Chance auf ein gutes Geschäft, als der Spionagesatellit Schwarzes Einhorn abstürzt. Er will die Daten an sich bringen und tschetschenischen Rebellen verkaufen. Dafür schreckt er auch vor Mord nicht zurück, was Five-0 auf den Plan ruft. Doch so einfach wird die Jagd nicht, denn die chinesische Spionin Zi hat es ebenfalls auf Quan abgesehen. Ihre Motive sind alles andere als klar, denn sie ist die Verlobte des Gesuchten.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
