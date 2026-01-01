Hawaii Five-0
Folge 15: Hinter der Wand
43 Min.Ab 12
Die mumifizierte Leiche des Immobilienmaklers Guy Ingram wird hinter einer Trockenbauwand gefunden. Zunächst steht eine ehemalige Kollegin unter Verdacht, doch dann wendet sich das Blatt: Angeblich soll sich die Tatwaffe in der Asservatenkammer des HPD befinden, doch da ist sie nicht. Eine heiße Spur führt in ein Metallwerk. Abseits des Falles hat Danny mit Familienproblemen zu kämpfen: Seine Mutter will sich scheiden lassen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Copyrights:© CBS International Television
