Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Die Ringe der Medici

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 3
Die Ringe der Medici

Die Ringe der MediciJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 3: Die Ringe der Medici

42 Min.Ab 12

Das wohlhabende Ehepaar van Horn wurde ermordet. Offenbar hatten es die Täter auf eine Walknochen-Schnitzerei abgesehen, die der Schlüssel zu einem geheimnisvollen Schatz sein soll. Das Five-0-Team findet heraus, dass es sich bei dem Schatz um die Ringe der Medici handelt, die in einer Statue versteckt sind. Können die Ermittler die Mörder rechtzeitig dingfest machen und verhindern, dass die historischen Kunstwerke entwendet werden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen