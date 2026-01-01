Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Verschüttet

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 19
Folge 19: Verschüttet

43 Min.Ab 12

Steve und Danny stürmen eine Tiefgarage, da dort angeblich ein Waffengeschäft abgewickelt werden soll. Doch von Gangstern keine Spur - stattdessen finden sie einen verletzten Mann. Kurz darauf wird das Gebäude gesprengt und stürzt über den dreien zusammen. Steve und Danny müssen nun zusehen, dass sie sich aus den Trümmern befreien, und ihre Five-0-Kollegen müssen die Hintermänner des Attentats dingfest machen. Was die Ermittler zutage fördern, ist erschreckend ...

