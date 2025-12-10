Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der Zombie-Doktor

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 10.12.2025
Der Zombie-Doktor

Der Zombie-DoktorJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 6: Der Zombie-Doktor

42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Es ist Halloween, und die Zombies gehen um - allerdings nicht nur als kostümierte Exemplare: Hoch aggressive Menschen, die offenbar unter Wahrnehmungsstörungen leiden, attackieren andere. Five-0 findet heraus, dass ein manischer Arzt Leute entführt, um an ihnen medizinische Experimente durchzuführen. Wer steckt dahinter, und welchen Zweck verfolgt er? Catherine versucht unterdessen, mit Billys Tod klarzukommen und unterstützt Chin bei der Rettung von Kono und Adam.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen