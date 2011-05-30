Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 39
Marie will eine Auszeit von der Beziehung mit Markus, um sich über einige Dinge klar zu werden. Dieser wirft seiner Mutter Johanna vor, dass sie Schuld an seiner Krise mit Marie ist, weil sie verlangt hat, dass er Marie die Wahrheit sagt. Alois fürchtet immer noch um das Leben seines Freundes Franz. Zudem macht er sich wegen dem Unfall schwere Vorwürfe. Da die Ärzte mit der Operation von Franz alle Hände voll zu tun haben, setzt Bernheimer Marie auf den inzwischen mehr als unzufriedenen Patienten Pollinger an. Weil Vicky ihre Eltern nicht dazu überreden kann, dass sie nach Paris fahren darf, entschließt auch Lucas sich, zu bleiben.
