Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 14: Neues Spiel, neues Glück?
68 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Vier weitere Singles entscheiden sich, eine fremde Person zu heiraten. Kate ist 38 Jahre alt und hatte noch nie in ihrem Leben eine Beziehung. Sie wird mit Matt gematcht, der schon ein Mal verheiratet war. Die Brasilianerin Carolina wurde bereits mit 16 Jahren Mutter. Ihr Sohn ist inzwischen ein Teenager und Carolina hofft, dass sie ihren neuen Ehemann Dion mit dieser Information nicht verschreckt.
