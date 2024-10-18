Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Ehen auf dem Prüfstand

sixxStaffel 9Folge 30vom 18.10.2024
Ehen auf dem Prüfstand

Ehen auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 30: Ehen auf dem Prüfstand

59 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Kurz vor der Erneuerung der Eheversprechen haben die Experten noch einige Aufgaben für die Pärchen vorbereitet. Die verfeindeten Paare Domenica und Jack sowie Olivia und Jackson müssen sich gegenseitig einen Feedback-Brief schreiben. Olivia ist von der Aufgabe überhaupt nicht begeistert und zweifelt nun das ganze Experiment an.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 4 Staffeln und Folgen