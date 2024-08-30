Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Wer gibt der Liebe eine Chance?

sixxStaffel 9Folge 17vom 30.08.2024
Wer gibt der Liebe eine Chance?

Wer gibt der Liebe eine Chance?Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 17: Wer gibt der Liebe eine Chance?

69 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Die Paare machen sich auf den Weg zu ihrer dritten Entscheidungszeremonie. Nach der letzten Dinner Party ist die Stimmung zwischen vielen Pärchen angespannt. Cody zweifelt an der Entscheidung der Experten, ob Selina für ihn die Richtige ist. Nach außen scheint die Beziehung zwischen Ella und Mitch perfekt zu sein, doch auf der Couch offenbart Ella ihre wahren Gefühle und schockiert damit Mitch und die anderen Kandidaten.

