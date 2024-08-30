Wer gibt der Liebe eine Chance?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 17: Wer gibt der Liebe eine Chance?
69 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Die Paare machen sich auf den Weg zu ihrer dritten Entscheidungszeremonie. Nach der letzten Dinner Party ist die Stimmung zwischen vielen Pärchen angespannt. Cody zweifelt an der Entscheidung der Experten, ob Selina für ihn die Richtige ist. Nach außen scheint die Beziehung zwischen Ella und Mitch perfekt zu sein, doch auf der Couch offenbart Ella ihre wahren Gefühle und schockiert damit Mitch und die anderen Kandidaten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick