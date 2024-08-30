Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Zerreissproben

sixxStaffel 9Folge 18vom 30.08.2024
Zerreissproben

ZerreissprobenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 18: Zerreissproben

64 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Während die drei frisch verheirateten Pärchen ihre erste Wohnung beziehen, sprechen die restlichen Paare mit ihren Familien und Freunden per Video-Anruf. Die Liebsten der Kandidat:innen haben die letzten Entscheidungszeremonien gesehen und sich eine Meinung über das Geschehen gebildet. Vor allem Mitch wird von Ellas und seinen Eltern stark kritisiert. Ella macht sich Sorgen, dass die Kritik Mitch zum Verlassen des Experiments bewegen wird.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 4 Staffeln und Folgen