Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 9Folge 29vom 18.10.2024
Folge 29: Eine harte Nuss

62 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Die letzte Entscheidungszeremonie steht bevor, doch die Kandidaten beschäftigt immer noch das Thema von der letzten Dinnerparty. Da die Experten das Geschehen beobachtet haben, wollen sie nun wissen, warum Olivia das Nacktfoto in Umlauf gebracht hat. Zudem muss Al entscheiden, ob er für seine Beziehung mit Sam kämpfen möchte oder Sams Wunsch akzeptiert, das Experiment zu verlassen.

