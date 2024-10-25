Letzte Zweifel, letzte DatesJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 31: Letzte Zweifel, letzte Dates
58 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Die Ehefrauen werden von ihren Männern zu einzigartigen Dates ausgeführt. Cody organisiert eine Fahrt mit einem Heißluftballon für Selina. Die junge Frau ist begeistert, doch die gute Laune schwindet, als es um das Thema gemeinsame Zukunft geht. Ella und Mitch verbringen einen schönen Tag am Strand. Allerdings kann auch Mitch seiner Frau nicht versichern, dass die beiden das Experiment als Paar verlassen werden.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick