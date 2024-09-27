Eine unerwartete RückkehrJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 25: Eine unerwartete Rückkehr
85 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Die Kandidaten versammeln sich zur nächsten Entscheidungszeremonie. Carolina erscheint nicht und lässt Dion damit keine andere Wahl, als das Experiment zu verlassen. Kurz bevor Olivia und Jackson ihre Entscheidung über den Verbleib in der Show verkünden, betritt Carolina den Raum. Alle Anwesenden sind schockiert, da Carolina nicht allein auftaucht...
