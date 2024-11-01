Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alles oder nichts

sixxStaffel 9Folge 35vom 01.11.2024
Alles oder nichts

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 35: Alles oder nichts

65 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Die letzten drei Paare bereiten sich auf die Erneuerung der Eheversprechen vor. Obwohl sich Cody die letzten Wochen viel Mühe gegeben hat, zweifelt Selina an ihrer Entscheidung, nachdem sie mit ihrer Mutter gesprochen hat. Ella würde gerne das Experiment gemeinsam mit Mitch verlassen, allerdings ist sie sich nicht sicher, ob ihr Mann all ihre Bedürfnisse erfüllen kann. Auch Domenica und Jack müssen sich überlegen, ob sie ihre Ehe außerhalb der Show weiterführen möchten.

