Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 19: Noch 48 Stunden
63 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Sam und Al sprechen mit ihren Familien per Videoanruf. Sams Eltern haben die Befürchtung, dass der Ehemann ihrer Tochter zu jung und unreif für eine echte Ehe ist. Währenddessen versucht Dion, seine Frau mit einem romantischen Abendessen zu beeindrucken und eine Verbindung zu schaffen. Doch Carolina fühlt sich unwohl und denkt die ganze Zeit an jemand anderen aus dem Experiment.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick