Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Die hohe Kunst der Entschuldigung

sixxStaffel 9Folge 24vom 20.09.2024
Die hohe Kunst der Entschuldigung

Die hohe Kunst der EntschuldigungJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 24: Die hohe Kunst der Entschuldigung

63 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12

Nach einem ereignisreichen Retreat kehren die Paare zurück nach Sydney und machen sich im Anschluss fertig für die nächste Dinnerparty. Alle Pärchen machen sich Sorgen, dass ein erneuter Streit zwischen Olivia und Domenica ausbricht. Obwohl Olivia ihrem Mann versprochen hat, sich zurückzuhalten, fällt es der jungen Frau schwer, ihre negativen Gefühle gegenüber Domenica nicht zu äußern.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 4 Staffeln und Folgen