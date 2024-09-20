Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 23: Die Hexenjagd
66 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Dominica schämt sich für ihr Verhalten am Vorabend und hat vor, sich bei der gesamten Gruppe für ihren Wutausbruch zu entschuldigen. Jackson entdeckt eine neue, rachsüchtige Seite an Olivia und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Nachdem Sam das Experiment bei der letzten Entscheidungszeremonie verlassen wollte, gibt sich Al besonders viel Mühe und will seiner Frau zeigen, dass er reif für das Eheleben ist.
