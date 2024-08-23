Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Eskalation

sixxStaffel 9Folge 16vom 23.08.2024
Eskalation

Folge 16: Eskalation

64 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Die drei frisch verheirateten Paare machen sich auf den Weg zu ihrer ersten Dinnerparty und werden von den anderen Teilnehmern herzlich begrüßt. Doch die Stimmung zwischen Jessica und Daniel ist weiterhin angespannt und das entgeht den anderen Pärchen nicht. Dominica möchte den Streit schlichten, doch die Situation eskaliert.

