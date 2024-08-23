Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 16: Eskalation
64 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Die drei frisch verheirateten Paare machen sich auf den Weg zu ihrer ersten Dinnerparty und werden von den anderen Teilnehmern herzlich begrüßt. Doch die Stimmung zwischen Jessica und Daniel ist weiterhin angespannt und das entgeht den anderen Pärchen nicht. Dominica möchte den Streit schlichten, doch die Situation eskaliert.
