Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 2: Italienisches Feuer
76 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Domenicas erste Ehe hielt nur zwei Monate. Nun hofft die junge Frau, dass sie in dem Experiment die Liebe ihres Lebens finden wird. Als sie Jack das erste Mal vor dem Altar sieht, merkt sie, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden. Ella ist bereit, ihr Single-Leben hinter sich zu lassen und auch Mitch möchte die Frau fürs Leben finden. Als die beiden sich das erste Mal vor dem Traualter begegnen, fühlen sie, dass die Experten die richtige Entscheidung getroffen haben.
