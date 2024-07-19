Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 5vom 19.07.2024
Folge 5: Schwiegermütter am Start

73 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Die vier letzten Singles entscheiden sich für eine Hochzeit mit einem Fremden. Olivia hat sich sieben Jahre lang um ihren kranken Vater gekümmert und somit ihr Liebesleben vernachlässigt. Wird sie mit Jackson glücklich werden? Der 25-jährige Al ist bislang der jüngste Kandidat der Show und hatte noch nie eine Beziehung. Er ist begeistert von seiner Ehefrau Sam, doch das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Die junge Frau ist besorgt, dass ihr Mann zu unreif für die Ehe ist.

