Endlich ruhig schlafen - Ein neues Leben dank Zungenschrittmacher

Kabel Eins Staffel 2021 Folge 11 vom 15.04.2021
46 Min. Folge vom 15.04.2021

Pfarrer Klaus Günther Stahlschmidt leidet seit Jahren unter Schlafstörungen. Mehrere Atemaussetzer erschweren ihm regelmäßig die Nachtruhe. Im Münchner Klinikum rechts der Isar implantieren ihm Schlafmediziner schließlich einen Zungenschrittmacher, der die nächtlichen Atempausen unterbinden soll. Kann die Operation Klaus Günther neuen Lebensmut verschaffen?

