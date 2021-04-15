Endlich ruhig schlafen - Ein neues Leben dank ZungenschrittmacherJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 11: Endlich ruhig schlafen - Ein neues Leben dank Zungenschrittmacher
46 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12
Pfarrer Klaus Günther Stahlschmidt leidet seit Jahren unter Schlafstörungen. Mehrere Atemaussetzer erschweren ihm regelmäßig die Nachtruhe. Im Münchner Klinikum rechts der Isar implantieren ihm Schlafmediziner schließlich einen Zungenschrittmacher, der die nächtlichen Atempausen unterbinden soll. Kann die Operation Klaus Günther neuen Lebensmut verschaffen?
