K1 Magazin

Nachhilfe vom Sternekoch: Was wurde aus dem "El Patio"?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 26vom 12.08.2021
Nachhilfe vom Sternekoch: Was wurde aus dem "El Patio"?

Folge 26: Nachhilfe vom Sternekoch: Was wurde aus dem "El Patio"?

49 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12

"K1 Magazin" erzählt jede Woche spannende Geschichten direkt aus dem Leben, bezieht Position und kämpft für die Interessen der Zuschauer. Das Format hinterfragt Themen, die Deutschland bewegen - lebensnah, engagiert und meinungsfreudig. Es bietet regelmäßig informative Service-Serien wie "Teuer contra billig" oder "Bürokratie-Wahnsinn" ...

