Kabel EinsStaffel 2021Folge 9vom 25.03.2021
45 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12

Die 43-jährige Daniela Löffler hat ein Haus geerbt, das sie renovieren möchte. Sie beauftragt eine Baufirma - doch was die Handwerker anrichten, macht fassungslos: fehlende Abwasserleitungen, falsche Elektrik, mangelnde Isolierung. Auch Familie Endres aus dem Saarland hat mit dem Neubau ihres Eigenheims nichts als Ärger. Baugutachter Stefan Ritter nimmt die Schäden unter die Lupe und Kabel Eins-Betrugsexperte Peter Giesel kommentiert. Und: Test: E-Auto gegen Benziner

