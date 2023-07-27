Deutsche Kulinarik in den USA - Drei Auswanderer und ihre RestaurantsJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 22: Deutsche Kulinarik in den USA - Drei Auswanderer und ihre Restaurants
46 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12
Sie wagen den Schritt über den Atlantik, um ein eigenes Restaurant in den USA aufzumachen. Drei deutsche Auswanderer leben diesen Traum mit ganz unterschiedlicher Küche. Fabrizio setzt auf bayerische Spezialitäten, Anja auf hausgemachte Kuchen und der gebürtige Bremer Aleksandar versucht, mit modernen europäischen Gerichten Gäste anzulocken. Wer hat den größten Erfolg? Das K1 Magazin hat die drei Auswanderer in Philadelphia, San Francisco und Berkeley getroffen.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick