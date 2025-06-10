Klinik am Südring
Folge 121: Falsch verbunden
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird wegen eines schlimmen Hustens gegen ihren Willen in die Notaufnahme eingeliefert. Doch kaum hat der Arzt den Husten unter Kontrolle bekommen, offenbaren sich plötzlich starke Schmerzen im Brustkorb der Patientin. Hat der Husten eine innere Verletzung bei ihr verursacht? Und: Aufgrund einer schweren Sepsis müssen einem Wanderer zwei Zehen amputiert werden. Trotzdem verschlechtert sich sein Zustand nach der OP ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick