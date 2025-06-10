Klinik am Südring
Folge 189: Kein Spaß
45 Min.Ab 12
Ein Familienvater wurde beim Überqueren einer Fußgängerampel angefahren, weil er sich schützend vor seine Tochter gestellt hat. Wieso ist die Fahrerin über Rot gefahren und hat das Leben des kleinen Mädchens und seines Vaters damit in Gefahr gebracht? - Eine Frau, die von Kopf bis Fuß mit Pusteln übersät ist, wird ins Krankenhaus eingeliefert. Eine normale Allergie? Als der Arzt sie routinemäßig untersucht, kollabiert die junge Patientin vor seinen Augen.
