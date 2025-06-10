Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Tiefschürfende Verzweiflung

Staffel 1Folge 213
Tiefschürfende Verzweiflung

Klinik am Südring

Folge 213: Tiefschürfende Verzweiflung

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird von ihrer Freundin nach einem Inline-Skate-Unfall in die Notaufnahme gebracht. Während ihrer Behandlung sucht die Freundin das Gespräch mit dem Arzt und äußerst einen schlimmen Verdacht: Ihre Freundin hat den Unfall absichtlich gebaut. - Ein kleiner Junge muss mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Eine abgelaufene Tiefkühlpizza soll der Grund sein. Aber warum hat dann der Vater keine Beschwerden?

SAT.1
