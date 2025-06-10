Klinik am Südring
Folge 218: Scherben bringen Glück
23 Min.Ab 12
Ein Mann ist in einen Glastisch gefallen und hat sich zahlreiche Schnittwunden zugezogen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, als sie die dramatischen Blutungen des jungen Mannes nicht stoppen können. - Von einem Jungendtreff kommen zwei Kinder in die Klink, die unter schlimmen Magenproblemen leiden. Die Ärzte glauben nicht an einen Zufall und kommen einer gefährlichen Verwechslung auf die Spur.
