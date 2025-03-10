Klinik am Südring
Folge 48: Ätzender Schüler
45 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Schüler Elias und sein Lehrer Richard werden mit Verätzungen nach einem Chemieunfall in der Schule eingeliefert. Doch der Unfallhergang wirft Fragen auf, da sich Richard laut Elias vor dem Unfall merkwürdig verhalten hat. - Margit kommt mit ihrem Enkel Lenny in die Klinik, da er vom Klettergerüst gefallen ist. Während die Ärzte den Jungen behandeln, bricht Margit plötzlich zusammen. Wie schwer ist Lenny verletzt und was fehlt Margit?
