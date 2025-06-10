Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nichts geht mehr

SAT.1Staffel 2Folge 111
Folge 111: Nichts geht mehr

44 Min.Ab 12

Eine Dekorateurin hat sich mit einer Nagelpistole mehrere Nägel in den Arm geschossen. Das Team wird schnell darauf aufmerksam, dass die schmerzenden Wunden nicht die einzigen Symptome sind, die auf eine viel schwerwiegendere Krankheit hinweisen. - Eine Schülerin wird nach einem Reitunfall mit einem Polytrauma auf der Intensivstation behandelt. Während die Ärzte um das Leben der Patientin kämpfen, kommt die Familie des Mädchens einem lang gehüteten Geheimnis auf die Spur.

