Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Aufgegabelt

SAT.1Staffel 2Folge 123
Aufgegabelt

AufgegabeltJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 123: Aufgegabelt

45 Min.Ab 12

Eine Metzgereifachverkäuferin wird in die Notaufnahme geliefert, weil sie sich durch einen Unfall den Rücken an einer Fleischgabel aufgespießt hat. Doch ihre Schilderung des Unfallhergangs ist sehr fragwürdig. - Das Gynäkologie-Team kümmert sich um eine junge Frau, die nach der Schule starke Unterleibsschmerzen hat. Die Ärzte entdecken eine seltene Anomalie. - Ein Mann muss sich während eines Dates übergeben und kommt in Begleitung seiner neuen Freundin in die Klinik.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen