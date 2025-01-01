Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Paula

SAT.1Staffel 2Folge 128
Folge 128: Verrückt nach Paula

45 Min.Ab 12

Ein Mann hat Schmerzen und ein frisches Hämatom im Nierenbereich. Was ist die Ursache? - Ein Junge hat sich den Hals verrenkt. Der Arzt bemerkt, dass er auch eine erweiterte Pupille hat. Hat der Junge plötzlich einen Schlaganfall? - Ein Mann wird nach einem Streit mit seiner Freundin von einem Auto angefahren und kämpft um sein Überleben. Was war die Ursache für den Streit?

SAT.1
