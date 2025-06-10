Klinik am Südring
Folge 129: Leidige Lust
45 Min.Ab 12
Eine junge Kassiererin weist sich wegen ominöser Anfälle selbst in die Klinik ein. Sie befürchtet, durch ihre unerklärliche Krankheit alles zu verlieren, was ihr wichtig ist. - Seit ein kleiner Junge ein Wochenende bei seinem Vater verbracht hat, leidet er an einem mysteriösen Husten. - Ein Unternehmer kommt mit Magenbeschwerden auf Station. Doch anstatt sich untersuchen zu lassen, schwärmt er nur von seiner Unterwäschen-Kollektion.
