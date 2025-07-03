Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das Lippenbekenntnis

SAT.1Staffel 2Folge 135vom 03.07.2025
Das Lippenbekenntnis

Das LippenbekenntnisJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 135: Das Lippenbekenntnis

45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Eine Frau kommt in die Notaufnahme, weil ihre Lippen bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen sind. Angeblich ist das die allergische Reaktion auf einen Wespenstich. - Ein Mädchen wird von ihrer Mutter wegen einem heftigen Psoriasisschub in die Klinik gebracht. Während der Behandlung spricht das Mädchen kein Wort, was die Ärzte unter psychischem Druck verbuchen. - Ein Familienvater hat nach einem tragischen Unfall seinen Unterarm verloren und kommt mit der Situation nicht klar!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen