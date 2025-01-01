Klinik am Südring
Folge 136: Wie aus Gummi
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge stürzt von einer Baumhausleiter, weil er plötzlich seine Beine nicht mehr spürt und starke Schmerzen in der Hüfte hat. - Eine werdende Mutter wird zur Geburtseinleitung in die Klinik bestellt, weil sie bereits zwei Wochen über dem errechneten Geburtstermin ist. - Ein italienischer Autoverkäufer wird mit schwerer Verletzung bewusstlos auf einem Waldparkplatz gefunden. Seine Ehefrau ist sich sicher, dass ihr Mann überfallen und ausgeraubt wurde.
