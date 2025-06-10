Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 141
Folge 141: Alles Gute kommt von oben

45 Min.Ab 12

Eine Frau stürzt mit einem Gleitschirm vor der Klinik ab. Die Ursache für ihre Bruchlandung ist hochdramatisch. Und: Ein Teenager verweigert die Nahrung und kippt in der Schule um. Auch in der Klinik will sie nichts essen. Leidet das Mädchen unter Magersucht? Außerdem: Ein Mann kommt mit einer stark entzündeten Schnittwunde in die Klinik, die er sich bei Renovierungsarbeiten am neuen Haus zugezogen hat. Doch warum hat er die Verletzung so lange verschleppt?

