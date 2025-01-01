Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Helden kennen keine Angst

SAT.1Staffel 2Folge 165
Helden kennen keine Angst

Helden kennen keine AngstJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 165: Helden kennen keine Angst

45 Min.Ab 12

Ein Teenager verletzt sich beim Paintball so schwer am Auge, dass bleibende Schäden im Raum stehen. Ihr Vater hat derweil aber noch ganz andere Probleme. Und: Eine sportliche Verkäuferin kommt mit starken Muskelschmerzen in die Klinik. Die Ärzte sind zunächst ratlos - bis die Patientin mit einem Besucher aneinandergerät. Außerdem: Während eines Dates erleidet ein Student einen epileptischen Anfall - trotz Medikamenten. Hat seine Begleitung etwas mit dem Anfall zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen