Klinik am Südring
Folge 165: Helden kennen keine Angst
45 Min.Ab 12
Ein Teenager verletzt sich beim Paintball so schwer am Auge, dass bleibende Schäden im Raum stehen. Ihr Vater hat derweil aber noch ganz andere Probleme. Und: Eine sportliche Verkäuferin kommt mit starken Muskelschmerzen in die Klinik. Die Ärzte sind zunächst ratlos - bis die Patientin mit einem Besucher aneinandergerät. Außerdem: Während eines Dates erleidet ein Student einen epileptischen Anfall - trotz Medikamenten. Hat seine Begleitung etwas mit dem Anfall zu tun?
