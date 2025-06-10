Klinik am Südring
Folge 187: Geschäumtes Glück
23 Min.Ab 12
Die Notaufnahme hat alle Hände voll zu tun, denn es werden zahlreiche Unfallopfer einer Schaumparty eingeliefert. Eigentlich sollte es eine fröhliche Party werden, doch besonders einen 26-Jährigen hat es schlimm erwischt. Können die Ärzte alle Opfer der Schaumparty retten? Und: Wieso hat der Schaum zu so vielen Verletzen geführt? Außerdem: Eine junge Frau ist vom Laufband gefallen und hat sich eine triefende Schürfwunde zugezogen.
