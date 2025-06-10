Klinik am Südring
Folge 197: Mit der Brechstange
22 Min.Ab 12
Eine 21-Jährige hat sich den Daumen im Scharnier von Omas Klapprad geklemmt. Es steht ein Sehnenabriss im Raum, vielleicht wird die Friseurin nie wieder richtig greifen können und invalide bleiben! Für den Ernst der Lage ist die Patientin erstaunlich entspannt - warum? Und warum hat ihre flotte Oma so schlimme Rückenschmerzen? - Ein Patient liegt nach einer Kniespiegelung in der Klinik und hat seit Stunden eine schmerzhafte Dauererektion.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick