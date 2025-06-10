Klinik am Südring
Folge 211: Herzschmerz
23 Min.Ab 12
Drama auf der Gynäkologie: Eine Frau kommt mit starken Wechseljahrsbeschwerden auf Station, doch nicht alle Symptome der Frau sind typisch für die Wechseljahre. Plötzlich geht es der Patientin immer schlechter. Welche gesundheitliche Gefahr steckt wirklich hinter ihren Beschwerden? Ein Bademeister leidet unter hohem Fieber. Das Klinikteam rätselt, welche Ursache dahintersteckt. Der Zustand des Mannes verschlechtert sich mehr und mehr ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick