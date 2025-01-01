Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der neue Freund

SAT.1Staffel 2Folge 31
Der neue Freund

Folge 31: Der neue Freund

45 Min.Ab 12

Eine Frau ist während der Arbeit im Supermarkt gestürzt und hat sich dabei am Fuß verletzt. Bei der Untersuchung stellt der Arzt bei der sichtlich verschreckten Frau überraschend Griffmale fest. Ist sie ein Opfer häuslicher Gewalt? - Nach einer Fitness-Challenge wird ein junger Mann mit Knieproblemen in die Klinik eingeliefert. Der Verdacht, dass der Patient sein Knie nur überlastet hat, bestätigt sich nicht.

