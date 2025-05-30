Der unsichtbare EindringlingJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 47: Der unsichtbare Eindringling
44 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Bei einer jungen Frau steckt ein scharfes Messer in Höhe ihres Schlüsselbeines fest. Während sie völlig geschockt nicht weiß, was passiert ist, erzählt ihre Freundin von einem vorausgegangenen Beziehungsstreit. Handelt es sich hier um häusliche Gewalt? Und: In der Urologie will sich ein Patient trotz körperlicher Beschwerden nicht behandeln lassen. Es geht um Leben und Tod. Schafft es der Arzt, den Patienten von der lebenswichtigen Behandlung zu überzeugen?
