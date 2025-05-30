Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der unsichtbare Eindringling

SAT.1Staffel 2Folge 47vom 30.05.2025
Der unsichtbare Eindringling

Der unsichtbare EindringlingJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 47: Der unsichtbare Eindringling

44 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Bei einer jungen Frau steckt ein scharfes Messer in Höhe ihres Schlüsselbeines fest. Während sie völlig geschockt nicht weiß, was passiert ist, erzählt ihre Freundin von einem vorausgegangenen Beziehungsstreit. Handelt es sich hier um häusliche Gewalt? Und: In der Urologie will sich ein Patient trotz körperlicher Beschwerden nicht behandeln lassen. Es geht um Leben und Tod. Schafft es der Arzt, den Patienten von der lebenswichtigen Behandlung zu überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen