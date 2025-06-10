Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Unterwasserkrank

SAT.1Staffel 2Folge 48
Unterwasserkrank

Klinik am Südring

Folge 48: Unterwasserkrank

45 Min.Ab 12

Nach einem Unfall im Schwimmbad wird ein verletzter Taucher eingeliefert, der unter Wasser in Panik geraten ist. War die Panik nur eine Folge mangelnder Erfahrung, oder steckt mehr dahinter? Und: Kurz vor der Hochzeit wird die Trauzeugin nach einem Stromunfall in die Klinik gebracht. Dort verschlechtert sich ihr Zustand rapide, doch die Symptome passen nicht zu einem Stromunfall.

