Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Weil du gegangen bist

SAT.1Staffel 2Folge 61
Weil du gegangen bist

Weil du gegangen bistJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 61: Weil du gegangen bist

45 Min.Ab 12

Ein älterer Herr wird nach einem Sturz mit Gedächtnisverlust in die Notaufnahme gebracht. Da sich keine Ursachen finden lassen, stehen die Ärzte vor einem ernsten Problem: Was hat den Sturz ausgelöst? - Wegen einer Rauferei in der Schule müssen zwei Kinder die Nacht im Krankenhaus verbringen. Ein Schüler soll seine Schulkameradin die Treppe heruntergestoßen haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen