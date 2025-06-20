Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

App mit fötalen Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 86vom 20.06.2025
45 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12

Die Ärzte der Klinik untersuchen eine junge Frau wegen Menstruationsbeschwerden. Sie vermutet, dass sie die Pille nicht verträgt. - Nach einem Trommel-Event wird eine Teilnehmerin mit grippeähnlichen Symptomen in die Notaufnahme gebracht. Als sich ihr Zustand verschlechtert und sie sogar Blut spuckt, wird klar: Sie schwebt in Lebensgefahr. - Eine Mutter macht sich große Sorgen um die anhaltende Appetitlosigkeit ihres Sohnes und glaubt, dass er an Beziehungsproblemen leidet.

